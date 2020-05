View this post on Instagram

TATUADO EN MI HOMBRO u0026#34;MCu0026#34; LAS INICIALES S MIS HIJOS MARILYN Y CHRISTIAN Q AL NO TENERLOS CERCA M TOCO EL HOMBRO Y....ES UN CONSUELOud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude14ud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0aud83dude0a!!!! Mi UNICO TATUAJE...M PARECE UNA ABERRACION AL CUERPO TATUARSE!!!!! RESPETO Y NO M IMPORTA LOS Q LO HACEN....VERAN LAS CONSECUENCIAS CON EL TIEMPO....ud83dude08