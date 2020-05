View this post on Instagram

No soy perfecta, soy verdadera. Siempre priorizar la actividad fu00edsica y comer bien, no sigo una dieta, me doy mis gustos y acompau00f1o con Satial Food que es una gran ayuda!!! Agrego @satialfood a las comidas con harinas, pastas, arroz, a las papas, pan y medialunas!!! Satial esta en todas las farmacias y en @nutrisuplear u2764ufe0f Siempre consulta a tu medico!!!