Jujuy Giménez bailó en la calle, pero un descuido la dejó en...

View this post on Instagram

A disfrutarlo gente liiinda! El solcito no puede mas ud83dude4cud83cudffc P/d: FAN por siempre de @bycrismorena ud83eudddaud83cudffcu200du2640ufe0fud83dudcab P/d: Despuu00e9s de leer algunos comentarios y leer varias advertencias, quiero aclarales que es OBVIO que tomo las medidas necesarias de cuidado! ud83dude48 Me desinfecto toda y todo lo que llega a mi casa! Simplemente elegi salir a comprar las facturas con buena energia u2728 Perdu00f3n si se sintieron ofendidos!!! Les mando amor ud83dudc95