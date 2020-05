El trío más famoso de la farándula dejó otro round: Jimena Barón negó que...

Hagamos una síntesis de lo ocurrido.

Después de un año, la pareja conformada por Sofía Jujuy Giménez y Juan Martín del Potro decidió separarse.

Surgieron los rumores, y el que tomó más fuerza fue que la periodista sorprendió un chat del tenista con la cantante, de quién ya había sido pareja.

Aparentemente habrían sucedido en un ataque de mensajes a su ex que le agarró a Barón, y del Potro habría respondido.

Los mensajes no deberían ser toda ternura evocativa, debía haber más bien algo de lujuria, sino no se entendería la reacción de Jiménez.

Pero ahora todo parece cambiar.

Jimena Barón negó terminantemente haber mensajeado, o haberse mensajeado con del Potro. Podemos darle la derecha, ya que quien echó a correr el rumor fue nada más ni nada menos que Yanina Latorre, una lengua maledicente de los medios.

"El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", escribíó.