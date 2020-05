¡Mmmm qué golosa!: Wanda Nara dejó a todos deseando con una imagen sin filtros

View this post on Instagram

Wanda Cookies ud83cudf6a ud83cudf6aud83cudf6aud83cudf6a grazie @robertorinaldini Ingredienti: Composto A 100 g Farina 00 setacciato 100 g Fecola di patateu00a0 setacciato 20 g Cacao in polvere setacciato 15 g Lievito in polvere setacciato 150 g zucchero di canna Composto Bu00a0 100 g Burrou00a0 50 g Latte fresco Composto C 80 g semi misti Composto D 300 g cremosa Giunduia Composto E 54 n mandorle tostateu00a0 54 n nocciole tostateu00a0 54 n pistacchi tostati 10 n fette arancio candite Procedimento Impastare a mano in una ciotola il composto A con il B. Aggiungere il composto C e continuare a impastare. Stendere sul tagliere la pasta a forma di salame e tagliare in 24 pezzi del peso di 25 g circa. Disporre i biscotti in teglia su carta da forno distanziati lu2019uno dallu2019altro. Schiacciarli con il palmo della mano e cuocere in forno a 180 gradi per 12 minuti. Raffreddare i biscotti su una griglia. Stendere con il sac a poche il composto D con cremosa al gianduia e decorare con frutta secca tostata.