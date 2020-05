Floppy Tesouro salió a desayunar al balcón con un body que te volará los patos

View this post on Instagram

Lo que piensas lo seras, lo que sientas lo atraeras, lo que imagines lo crearasud83dudcaa Arrancando la semana con todo, desayunando con @ampkprotein proteina de origen vegetal que ayuda junto a la actividad fisica a aumentar masa nuscular y reducir grasa, sabor a chocolate, super ricaud83dude0b Tambien aporta minerales quelatados @quelatok Podes pedirla en farmacias de todo el pais. Siempre consulta con tu medico o nutricionista!