¡Al rojo vivo!: Claudia Ciardone ya piensa en escaparse y mirá cómo se prepara para...

View this post on Instagram

Chicas despueu0301s de la cuarentena, cuau0301l va a ser su primer outfit para salir? Acau0301 les dejo una opciou0301n ud83dudca3de @pazcornu, ingresando a www.pazcornu.com.ar VAN A TENER UN 20% DE DESCUENTO en estas prendas!!!!! Con el cou0301digo de descuento , CLAUDIACIARDONE ud83dude18 @pazcornu @pazcornuok