Sin filtros: Ivana Nadal mostró su cuerpo al natural y ya no siente vergüenza…¿Qué se le vio?

BEBAS LEAN POR FAVORud83dude0dud83dude4fud83cudffb No todo es lo que parece.. CELULITISud83eudd17 Muchas mujeres me escriben preguntu00e1ndome que hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y q uso @pocion.alquimia u2665ufe0f Todo eso me ayuda du00eda a du00eda a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, el plano y la luz son clave! NO TE COMPARESu203cufe0fu274c Acordate que es 1 imagen y nada mu00e1s, que sos mu00e1s que eso, y que si queres lograr verte mejor, tenes que: 1) ACEPTARTE 2) PERDONARTE 3) RECONOCERTE y reciu00e9n ahi, 4) CONSTRUIR TU MEJOR VERSIu00d3N (haciendo cosas para lograrlo obvio. Y siempre du00e1ndote amor ud83dude0dSIN CULPASu2665ufe0f) No siempre salimos como queremos en una foto, pero tambiu00e9n es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quienes somosu2665ufe0fud83dude4fud83cudffb