¡Te va a volar la cabeza!: Pampita destroza las redes con una postal angelical

#unidosporargentina Una noche muy especial, emotiva y solidaria! Todos los canales trasmitiendo en simultu00e1neo! momento de pensar en el otro y ayudar a los mu00e1s necesitados en medio de esta pandemia! Gracias a ustedes que estuvieron en sus casas acompau00f1ando y colaborando! Gracias @cruzrojaarg por todo lo que hacen por nosotros! ud83dude4fud83dudc4fud83dudcaa