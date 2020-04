¡No lo vas a poder creer!: la foto de Nati Jota en el bidet de la que habla todo el mundo

View this post on Instagram

A veces me mata tipo spoiler saber todo lo que me queda por entrenar, entonces este juego me salva porque pasa a depender del azar y nunca sabu00e9s quu00e9 sigue. Yo saco aprox 30 cartas pero sugiero que los que no entrenan habitualmente, saquen entre 10 y 15, segu00fan como se sientan (y quu00e9 les toque, ya veru00e1n, pero a los 6 y los 7 los odiamos). En el video estu00e1 explicado bien y mostrado, pero acu00e1 les dejo para que les quede replicado. Cada palo representa una cantidad de repeticiones (oro 10 reps, basto 15 reps, copa 20 reps y espada 25 reps). Cada nu00famero representa un ejercicio o movimiento 1: fuerzas de brazo 2: triceps 3: abdominales cortitos 4: abdominales russian twist 5: mountain climbers 6: sprawls (medio burpee) 7: burpees 8: angelitos o jumping jacks 9: sentadillas 10: sentadillas con salto 11: estocadas 12: estocadas con salto Espero les guste! Posta me sorprende la cantidad de mensajes que me llegan por du00eda pidiendome que les muestre mu00e1s rutinas. Por eso lo hago aunque me da paja mil porque naturalmente ya me da paja entrenar, y mu00e1s grabarme y despuu00e9s editar y eso; pero lo vale por la satisfacciu00f3n que me da saber que les gusta y les sirve. Gracias @morenabeltran10 que le robu00e9 este juego y siempre gracias @bigg.fit por enseu00f1arme todo y ahora dar clases por videollamada! Divertidu00edsimo. Los y las quiero mucho! Mu00e1ndenme fotos y videos entrenando! (Y vayan a mis historias destacadas u201crutina/su201d que ahu00ed ya esta seru00e1 la 6ta y re vale repetir!)