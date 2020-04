Mónica Farro exhibió su intimidad. ¡mirá lo que hace con su pareja en el encierro!

View this post on Instagram

Hoy con @trainerlean les dejamos estos 4 ejercicios para hacer en pareja. 1-abdominales inferiores con abducciu00f3n y aducciu00f3n de piernas / Sentadillas + sumos con saltos 2-cuadrupedia + fuerza abdominal / lumbares colgada 3-flexiones de brazos declinadas / Sentadillas con carga 4-remo / plancha isomu00e9trica con apoyo se manos Los ejercicios los pueden hacer rotando los lugares. Hacer entre 4 y 8 series cada uno, de 8 a 12 repeticiones segu00fan su nivel de entrenamiento. Esperamos que lo pongan en pru00e1ctica y les guste!!