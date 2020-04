Cande Ruggeri desde atrás deja escapar un detalle inesperado ¿Lo hizo a propósito?

View this post on Instagram

Holaa ud83dudc4bud83cudffc ! Su00e9 que hay muchos que quieren ayudar en este momento difu00edcil que nos toca pasar a todos y por ahi no saben como ud83dude2c ! Acu00e1 les comparto una manera super fu00e1cil ! Pu00f3des bajarte la App de @mercadopago.arg ud83dudcf1 y te va a aparecer una opciu00f3n donde podu00e9s donar a la Cruz Roja o a banco de alimentos LO QUE QUIERAS Y PUEDAS ! Subu00ed historias mostru00e1ndoles como funciona ud83dude4cud83cudffcud83dudda4 #CodoACodoChallenge