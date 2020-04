Ailén Bechara clavó su perfil favorito para enseñarte a…¡Un fuego!

View this post on Instagram

Hola bell@s!!! Aquu00ed voy con un nuevo instagram especial para mostrarles mis recetas, rutinas, tratamientos y algunos tips de belleza para cuidarnos, mimarnos y mantenernos haciendo algo que nos guste durante esta cuarentena. L@s invito a seguirme @ailenbecharatips ud83cudf3a Tambiu00e9n estaru00e9 muy agradecida si comparten sus secretitos, sus cuidados, sus recetas familiares (por quu00e9 no?!) asu00ed entre tod@s nos vamos ayudando y motivando ud83dudcaaud83cudffc