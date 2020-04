A un paso del infierno: Wanda Nara compartió un compilado de sí misma que te va a dejar sin palabras

View this post on Instagram

Gf 2020 .... GF Vip 2020 sicuramente nessuno potru00e0 mai dimenticarti. Non ti dimenticheru00e0 il pubblico a casa, i concorrenti, tutte le persone che hanno avuto il piacere e, perchu00e9 no, lu2019onore di lavorare a questa strana ma comunque emozionante edizione di Gf, me compresa!! Un grazie davvero speciale, dal profondo del cuore, a te @alfosignorini sei una persona speciale. Ti voglio bene. Grazie a @enzoghinazzi, compagno du2019avventura insostituibile! Grazie a #Mediaset per aver creduto in me e per avermi sostenuta. Grazie a tutta la produzione di questa bellissima trasmissione. Ai miei compagni du2019avventura - dagli autori ai cameran, dal trucco e parrucco alle sarte - insomma grazie a tutti. Ma, soprattutto, grazie a voi che da casa sempre mi avete accompagnato e fatto sentire il vostro amore. Mi sono divertita, commossa, ho imparato e ho conosciuto persone bellissime che porteru00f2 con me per sempre...ci vediamo presto... nella prossima avventura! u2764ud83cudfac