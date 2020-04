Tik Tok le censuró un video a Vicky Xipolitakis, ¡pero acá lo tenemos!

Vicky Xipolitakis se lo tomó con humor.

"Mi primer video en Tik Tok y ya me lo censuraron", escribió la Griega.

La red de videos que cada vez suma más adeptos le bajó la publicación a la vedette argentina por no cumplir "con las normas de la comunidad”.

No sabemos a que se refería, porque por las imágenes que rescató Vicky para mostrar la publicación, no había nada que no se haya visto antes.

¿A vos qué te parece?