Flor Peña y una confesión muy intima: "De a ratos hago…"

#lunes. O el mismo du00eda todos los du00edas para los que no laburamos. El tiempo se esfuma de una manera muy extrau00f1a. No puedo concentrarme mucho en nada. Leo de a ratos. Escribo de a ratos. Tiro, guardo, ordeno, de a ratos. Cocino de a ratos. Pero lo mu00e1s importante es que me aprendu00ed el nombre de mis hijos.... de a ratosud83dude1c ud83eudd23 No se bien que saldru00e1 de todo esto. Pero segura estoy que vamos a repensarnos de un modo distinto. Ya lo estamos haciendo. Soy de las que creen en los aprendizajes cuando hay tormentas. El dolor,o las situaciones adversas, son a mi entender nuestros mejores maestrxs. Esto tambiu00e9n pasaru00e1. Y veremos donde nos encuentra. Ojalu00e1 que mejores....... Mientras tanto... #quedateencasa