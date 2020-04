¡Tremendo!: el atrevido posteo de Graciela Alfano con dos músicos de Kiss que se encamina a convertirse en viral

Graciela Alfano lleva un tiempo metiéndole picante a sus publicaciones en Instagram y su aparición de este martes no se quedó atrás.

La 'Grace' le ha tomado el gustito a la edición de fotos, lo que le permite generar escenas totalmente 'fantaseadas', que hacen las miles de sus fans.

"Impresionante recital con Kiss!!! Me dedicó... “I was made for loving u baby”. Momento único e irrepetible!! Habrán observado el pícaro gesto de Paul con los 3 deditos: “Y si hacemos un trío Gene?” Lo que sucedió después lo dejó a la imaginación de cada uno pero les advierto que yo a estos dos diablitos (Knights In Satan’s Service) me los comí entre 2 pancitos!!" fue el texto que utilizó la hermosa actriz para darle contexto a su montaje, en el que aparece muy ligera de ropa acompañado por los dos integrantes de Kiss.

Ninguno que haya visto el posteo dejó de reparar en el oportuno conchero que utilizó la artista argentina en la ocasión.