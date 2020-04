Nada la detiene: Evangelina Anderson compartió otra pose que pondrá la imaginación a mil

View this post on Instagram

u274c De nada sirven las medidas institucionales si cada uno, a nivel particular y familiar, no nos tomamos esto en serio. No es cuestiu00f3n de miedo, es cuestiu00f3n de responsabilidad y consciencia. Si no es por ustedes, hacerlo al menos por los abuelos, por todos los mu00e9dicos y personal sanitario que estu00e1n dejando la piel para mantener el sistema de salud sin que colapse. ud83dudd34 estu00e1 en nuestras manos #coronavirus #responsabilidad #estu00e1ennuestrasmanos