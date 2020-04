Luli Salazar, en modo karateca, levantó la pierna y mostró de más

View this post on Instagram

No se me ocurre un momento mas indicado para reflexionar que este, hace apenas un mes nos hubiera parecido una locura ver al mundo completamente parado, y se detuvo. Este virus nos esta mostrando cuan vulnerable y fragiles somos cuando muchas veces nos creemos invencibles. Que esta crisis global nos enseu00f1e a valorar aquellas pequeu00f1as cosas tan importantes que damos por sentado. Un abrazo, una reunion familiar, una pelicula con amigos, un viaje anhelado o un encuentro apasionado...