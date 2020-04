Karol G se descuidó y se le cayó en medio del show y le quedó... ¡mirá lo que dijo!

Karol G hizo una confesión sorprendente, que causó el estupor de sus millones de seguidores.

La cantante admitió que en uno de los shows más importantes de su carrera, en Colombia y ante una audiencia de 100.000 persones, ¡utilizó una peluca!

“Resulta que en el concierto de Medellín a mí no me dio tiempo, tuve tantas cosas que hacer ese día que no me dio tiempo, cuando llegó la hora del concierto no tenía el pelo arreglado me puse una peluca y me la puse muy mal”, dijo la estrella.

Y claro, tanto moverse, tanto sacudirse, en un momento la peluca se salió de su lugar, percance que pudo sobrellevar con habilidad y profesionalismo.

El detalle lo reveló la usuaria @buggyloquistv, con in formación de una storie de Instagram de la cantante.

Mirá el video.