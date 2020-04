Jésica Cirio uso la espalda para incendiar la pantalla: ¿Te la vas a perder así?

View this post on Instagram

Mi look de domingo para La Peu00f1a de Morfi @telefe ud83dudc9c Les gusta? Les dejo la info acu00e1: Vestido: @chermariacher Botas: @rickysarkany Reloj: @swatch_ar Pelo: @marcelohigh Styling: @caprarolamariano #jclook #telefe #lapeu00f1a