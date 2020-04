A Cinthia Fernández la hicieron gritar e hizo temblar...

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini, que fue todo risas en un momento, desbarrancó hasta convertirse en una situación dramática.

Las ideas y vueltas con duras declaraciones y los reproches le han dado de comer a varios programas chimenteros durante emisiones enteras.

Ahora la bomba estalló ante un reclamo de Baclini sobre un supuesto compromiso de la modelo de pagar "la guardería de la lancha".

Entonces Cinthia estalló: " “¡Qué poco macho que sos, flaco! Yo no lo obligué. Nunca te pedí un mango. ¿De qué me estás hablando? Yo te lo agradecí siempre. Sos re poco hombre, sos un papelón, flaco. Y cuando te muestre los audios se te va a caer la careta. ¡Me tenés re podrida!”.

Rápida para meter la púa, como siempre, Yanina Latorre le señaló que no se le podía decir nada porque comenzaba a los gritos.

Y Fernández también la atendió: "“Yo no tenía ganas de que me tome de pelotuda y tengo el derecho de decir lo que se me re mil canta… Él siempre tira en cara, el auto, el colegio, todo. Así no es, Baclini. Con todas hace lo mismo… Él me obligó a decir (que pagaba el colegio)”