¡Epa nena que pasó!: Maca Rinaldi se abrió la camisa y tiró tremenda lista

Leyendo, cocinando, viendo series, charlando y compartiendo un valioso tiempo con mi pareja, hablando con la familia y los amigos, limpiando la casa, tomando clases en cualquier rincu00f3n que me pueda acomodar, escribiendo, pensando... #tiemposdecuarentena u2764ufe0fud83cudfe1 .