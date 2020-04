¡Se cansó!: Mirá la explicación de "Jujuy" Giménez del porqué pasa la cuarentena sin Del Potro

View this post on Instagram

u1d39u1d2cu1d37u1d31 u1d5eu1d3cu1d41u1d3f u1d42u1d35u02e2u1d34 ud83dudcabud83dude80ud83eudddaud83cudffbu200du2640ufe0f . . Se empiezan a sentir las energu00edas navideu00f1as ud83cudf84, uds ya tienen todo listo para su arbolito? Son de los que lo arman el 1 o el 8? O los que les da fiaca y que lo haga otro? ud83eudd23 quiero leerlos ud83eudd13