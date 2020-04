¡Muy transparente!: Rocío Guirao Díaz se puso al sol y dio un consejo muy...

View this post on Instagram

VITAMINA D u27a1ufe0f Es fundamental exponer al sol piernas, brazos y cara durante 15 minutos al menos tres veces a la semana en tu balcu00f3n o terraza para mantener tus niveles de vitamina D. Otra buena medida es incrementar el consumo de los alimentos mu00e1s saludables que contienen vitamina D: huevos y pescados ud83dudc4cud83cudffb