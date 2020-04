Kate Rodríguez descubrió que un vecino la espía, y le dio para que tenga y guarde

"Hola Pecador... confiese su pecado. Mi vecino cree que no me di cuenta que me espia”, escribió en su Instagram Kate Rodríguez.

Tras el hallazgo, la modelo panameña no se amilanó, y decidió redoblar la apuesta.

A voyeur, exhibicionsita y media, y le clavó un perreo de colección.

La verdad es que si estuvieras a una persiana de ella… ¿qué harías?