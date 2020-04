Esta cuarentena a Barbie Vélez la puso muy juguetona: ni te la podés imaginar

View this post on Instagram

Cuarentena du00eda mil ud83eudd2a Cu00f3mo la van llevando??? Yo trato de controlar un poco la ansiedad... cosa que me cuesta bastante ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0f veo pelis, entreno, me cocino (cosas fu00e1ciles ud83dude02), duermo siestas ud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0f Mi remera y Jean son de @octanejeansar ud83dude0d