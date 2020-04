Sofi Morandi abrió la boca y sorprendió: ¿tiene una historia de trío?

Sofía Morandi es una joven influencer argentina, quizá la más exitosa del país.

Sus posteos combinan cada vez más la sensualidad, con un humor al que acostumbró siempre a sus fans.

Ahora dejó declaraciones picantes que levantaron el avispero: una supuesta relación sexual con un amigo y una amiga.

“Este chabón era muy relajado, tranquilo. Me decía que me iba re bien, me felicitaba y me decía que él estaba con laburo. Como muy relajado. Y pensé ‘¡qué lindo este chico!’. Y se lo dije a mi amiga, pero ella me dijo que no siga porque ella ya había estado con él”, disparó la jovencita.

“Cuestión que ella ya se lo había gar… pero le dije ‘Pero bueno, amiga, ¿cuántas veces te lo gar…? Tampoco es un exnovio. Compartimos", agregó.

Según Morandi siguieron la charla, hasta que en un momento vio a su amiga "chapando" con el muchacho.

Más tarde reconoció que su amiga lo mensajeó. "¿Te pinta para hacer algo con mi amiga y conmigo?".

Y la bomba final: "Fuimos a la casa y bueno, vinito, música, festichola".