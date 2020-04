Noelia Marzol está como loca porque se la bajaron, y cantó las 40: ¡durísima!

La pandemia por el coronavirus obligó a Marcelo Tinelli a postergar el certamen del Bailando de este año.

Por eso, como contará con menos emisiones, le sobran algunas parejas.

Lourdes Sánchez quiso ablandar la milanesa y declaró que lamentablemente, por cuestiones de tiempo, "Noelia Marzol y su compañero se bajaron del programa”.

Marzol saltó enseguida y aclaró: "“No es real que me bajé. Me bajaron desde la producción porque me dijeron que no necesitan tantas parejas“.

De todas formas y previendo que puede haber revancha, Marzol trató al final de bajar un cambio: "estas cosas pasan todo el tiempo", aclaró.