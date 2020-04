¿Culpa de la cuarentena?: Cande Tinelli se puso juguetona y frente a la cámara se sacó las...

View this post on Instagram

La mejor forma de cuidarte desde casa y sin dolor ud83dude4cud83cudffb Sigan a @holasoymeli_ que va a poder asesorarlas y recomendarles el mejor tratamiento que se adapte a ustedes. Yo la uso 2 veces x semana y el cambio es muuuyy notorio ud83dude0d (y eso que soy una vaga, amo comer y darle al ud83cudf7a) Aprovechen, hacen envios a la puerta de su casa y esta en descuento ud83dudc45