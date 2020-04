El tremendo cambio de Stefi Roitman que también afectó a Ricky Montaner…¿Qué les pasó?

Los éxitos no paran para Stef y Ricky pero... durante esta cuarentena no se detuvieron ni un solo día para subir contenido a sus redes con las situaciones mas románticas y divertidas de la pareja.

Con las cabelleras a flor de piel, la pareja eligió un rosa pastel para cambiarle el look a esta cuarentena que los agobia , o al menos eso parece.

Con una foto súper tierna, la rubia destaca el amor que siente por Montaner Junior y lo hace con una selfie inesperada que se tomaron, en la que se los ve acaramelados y con un tono muy simpático en sus cabelleras:



" Estás sentado al lado mío y no sabés que estoy subiendo esta foto. La saqué ayer y me la guardé. La veo y te veo. Mis ojos favoritos del mundo entero. Mi “chico malo” más bueno, divertido y cariñoso del universo (y sexy, ps obvio). Todo vos, entero vos, me tiene volando; me hacés sentir infinita, cuidada, amada. Cada parte tuya la amo. Gracias por ser el mejor compañero de cuarentena que puede existir. Con pelito rosa y todo. Me hacés feliz"