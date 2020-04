¡Que cuarentena! Nicole Neumann confesó que hace años que no se lo limpiaba

Uno no se la imagina como una ama de casa, y no tiene por qué serlo.

Su trabajo le insume horas y horas, debe estar siempre espléndida, y tiene recursos para que otro haga el trabajo por ella.

Pero, ¿es para tanto?

La cuarentena obligó a Nicole Neumann a meterle mano a las cosas de la casa y le tocó, entre otras cosas, ¡el baño!

"Hace años que no limpiaba un baño" se sinceró la modelo, y no nos cabe ninguna duda de que no miente.