¡El incendio matinal de Ivana Nadal en su cama!: un clásico que cada vez despierta más suspiros

View this post on Instagram

Los amo a otro nivelud83eudd70 GRACIAS por tanta buena onda en sus mensajes. Me hacen bien ud83dudcaaud83cudffbu2728 Si les gusto entrenar juntos asu00ed, podemos hacerlo siempre q haga alguna rutina de YouTube con @josefinarc ud83dudcaaud83cudffbu2665ufe0f quieren? Se sumaron? Hicieron o solo miraron? La van a hacer mu00e1s tarde? ud83eudd14 CUu00c9NTENME! Los leo!! (Como siempreud83dude0d)