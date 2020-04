¡Tremendo reflejo!: Cande Ruggeri se la jugó por una foto muy intima y te deja queriendo más

View this post on Instagram

Que sirva de algo ! Que esta cuarentena nos haga mu00e1s conscientes, sinceros, divertidos, creativos, pensativos y buenas personas. Menos haters, orgullosos y malhumorados ! El planeta estu00e1 menos contaminado y los animales estu00e1n felices en sus hu00e1bitats sin que ningu00fan humano los moleste ! Hay que sacarle algo bueno a esto que nos estu00e1 pasando, porque en algu00fan momento va a pasar y cuando pase tenemos que haber aprendido algo. No su00e9 ustedes pero apenas termine toda esta pesadilla voy a salir corriendo a abrazar a mi abuela, a mis sobrinos, hermanos, papas, amigos ! Tengo una lista interminable de cosas que voy a hacer y lo mu00e1s importante disfrutar de los momentos pequeu00f1os. Dejar el celular cuando tu mamu00e1 te habla, mirarla a los ojos. Perdu00f3n me puse sensible pero posta, algo tenemos que haber aprendido no?