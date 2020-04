¡Qué presumida!: La foto de Araceli González "muy acaramelada" que despierta suspiros

View this post on Instagram

Vos y yo! #juntitos #abrazados #caminando #proyectando #sou00f1ando #atravesando #amando . La cuarentena es un momento no solo para cuidarte y cuidarnos! Es un momento que debemos , mu00e1s allu00e1 de las adversidades cotidianas tener un segundo para trabajar en uno! Para nosotros! Anu00edmate a bucear en vos! A modificar zonas poco abordadas en tu interior y en tus relaciones. Ya sean de familia, amigos y laborales. No te angusties! Busca sogas. Personas que escuchen. Actividades que sabes te hacen bien y otras seguro descubriru00e1s. Ordenar, estudiar, cocinar, daimoku, meditar, rezar, compartir, hablar, escuchar, leer, yoga, gym. Todo lo que resulte para vos , sirve. Todos somos diferentes y nos construimos diferente. #separte de un cambio interior, si fuera necesario exterior. #separte de tu propia vida que poco miramos porque corremos todo el du00eda! Para nadie es fu00e1cil este encierro pero debemos revertir esto en algo positivo de evoluciu00f3n. Te cuido, cuu00eddate! Nos cuidamos. #quedateencasa falta menos. Y construirnos es un trabajo que te lleva hacia otros horizontes! Y lleva tiempo! No son unos du00edas mu00e1s! Son unos du00edas de mucho trabajo , no solo el de siempre tambiu00e9n interior. Usa esto para ver quien sos. Que queres! Y si estu00e1s cu00f3moda donde estu00e1s! Desafiate! Contenerte! Abu00f3rdate! Se tu propio contrincante. Subu00ed la vara! #cuarentena @araceliwebok cuidarse es muy #Araceliweb ( @fabianmazzeiok love) ph: @machadito1