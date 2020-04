Griselda Siciliani de espaldas y con un ajustado vestido te dedica una canción: “para que no olvides..."

Griselda Siciliani, la conocida actriz, bailarina argentina luce cada día que pasa más esplendida.

Y se notó en una de sus últimas publicaciones en Instagram, mostrando un ajustado vestido de flores y con dedicación incluida.

“yo no soy una más de tus chicas, pensé mientras te comía la boca. Y después ... me fui... Dándote la espalda con mi vestido de flores, para que no olvides mi andar...”

¿Se lo habrá dedicado a alguien en especial?, no lo sabemos…

Además Griselda se cambió al look, volvió al pelo corto y le queda 10 de 10.