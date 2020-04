Flor Marcasoli con un "escote sin fin" que te dejará con la boca abierta: ¡Una bomba!

Con un saco, un par de pinzas y un lomazo realmente infernal, la hermosa bailarina Flor Marcasoli mostro un costado que no le teníamos visto como "diseñadora" si se quiere.



Siempre sorprende su gran facilidad para alarmar a quienes la siguen en su aclamado perfil de Instagram, cada vez que hace una publicación ya sea cargada de humor o con un alto voltaje no apto para menores.



Lo que en realidad asombra es el cambio repentino entre una imagen a otra. Pasa de sus mascotas a mostrar prácticamente toda su figura y luego vuelve a sus filtros amados de orejitas de perro o conejito.



Esta vez fue demasiado lejos con una prenda inexistente en el mercado, creación improvisada de la misma Flor que hace la excusa perfecta para enseñar más de la cuenta.