Esto se pone bueno: Sofia Clérici se la pasa jugueteando con sus…¡Qué atrevida!

View this post on Instagram

u10adu1959ua915 u0565ua915u1952u0581u10dbu1952 u1959u1952 u03b9u0c79u1952u10ebua900 u10ebua900u2c3fu0c79u1952u0581ua900 ! ud83dudd25I was standing You were there Two worlds collided And they could never tear us apart ud83cudfb6 ud835udd44ud835udd5a ud835udd54ud835udd60ud835udd5dud835udd52ud835udd5dud835udd56ud835udd64ud835udd64 ud835udd55ud835udd56 ud835udd67ud835udd5aud835udd5fud835udd5aud835udd5dud835udd60 ud835udd6a ud835udd54ud835udd66ud835udd56ud835udd63ud835udd60 ud835udd55ud835udd56 ud835udd5eud835udd5a ud835udd5eud835udd52ud835udd63ud835udd54ud835udd52 @sofiaclericilingerie