Pampita como nunca la viste: ¿Un capricho mañanero?

View this post on Instagram

Valorando nuestras tradiciones. Con calma y respeto es necesario cumplir YA con el protocolo ante esta pandemia y cuidarnos entre TODu2764S. Sigamos compartiendo y disfrutando el sabor de nuestra tierra, pero POR FAVOR, cada persona con su mate. @comunidadpipore ud83cudf3fud83cudf31ud83cudf43