No te lo podé imaginar: Jésica Cirio compartió un insólito baile en pijama mientras confesó que...

View this post on Instagram

Los veo a todos muy activos y me encanta! u2764ufe0f Y por eso con @cocotdufour queremos regalar un conjunto de ropa deportiva + un conjunto de ropa interior ud83dude00 El que tengo puesto es de mi colecciu00f3n para Cocot, les gusta? Para todas las mujeres ud83dudcaaud83cudffc Para participar del sorteo tienen que: 1. Seguirme a mi y a @cocotdufour 2. Mencionar a 2 amigas en los comentarios Muchas suerte!!!