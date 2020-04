Mónica Farro se puso profunda después de romper la cuarentena : ¿Qué hizo en el ascensor?

View this post on Instagram

Acu00e1 estoy volviendo de hacer unas compras, sensaciu00f3n su00faper extrau00f1a , hacia muchos du00edas no salu00eda sola, la ciudad desierta, miedo que te pare la policu00eda xq estas haciendo algo raro? Que feo lo que estamos viviendo, no termino de aceptarlo y no puedo entender que esto sea mundial, me da mucha pena todo lo que pasa, que esto nos mate! que el mundo estu00e9 parado! jamu00e1s pensu00e9 vivir algo asu00ed, me siendo en una pelu00edcula muy fea.