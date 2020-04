Ivana Nadal se saca todo en nombre de la libertad: ¡qué momento!

View this post on Instagram

Unas ganas de esta Libertad u2728 Ya volveru00e1 ud83eudd29 PACIENCIA. Como para todo en la vida. No desesperes!u261dud83cudffb Disfruta lo que tengas y lo que no. Lo que estes viviendo. Entiendo que hay muchu00edsima cantidad de gente que estu00e1 sufriendo por dinero o salud, pero SI NO ES ASu00cd, no te parece que podemos pasar este momento? VOS PODES ud83eudd29 Lo su00e9ud83dudcaaud83cudffb Se fuerte. Agradece por no tener esos problemas y valora tener un techo, una cama, un plato de comida. Conectemos con lo bu00e1sico y TAN ESENCIAL. Les deseo paz y muchisimo amor. Se puede, dale q se RE puede ud83dudcaaud83cudffbud83dude0d