Mónica Ayos se animó a todo: Te enseña una buena chupada de…¡Hay video!

Hallazgo...ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0fAcu00e1 2 videitos ud83dudc49ud83cudffbDESLICEN DESPUES DE VER EL PRIMERO PAu0026#39; ENTENDERud83eudd73ud83eudd2aud83dude4fud83cudffbud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0fUno es posta hecho con total relax e inocencia y el otro es un auto bullying por pecar de ingenua y no suponer que uds no me la iban a dejar pasarud83dude02 ud83dudc49ud83cudffblo principal es saber reu00edrse de uno mismo y sus descuidosud83eudd23ud83dude02ud83eudd23ud83eudd2aud83eudd2a: El primero es un desafu00edo que se me ocurriu00f3 ayer para reu00edrnos un ratito sobre como chupar un limu00f3n y no poner caras... y el 2do son los u00faltimos 10 segundos del primero ud83dude08 en donde me han marcado varios, el universo amplio al que la imaginaciu00f3n es invitada en esas u00faltimas frases