Sigue la polémica: Natalia Borges es un infierno y…¿El motivo de la "Icardeada"?

View this post on Instagram

I came to Saint Barths a month ago for a quick trip and got stuck here because of the u201cRonau201d. And I have to say Iu2019m not mad about it! ud83dude4cud83cudffbu2728ud83dude4fud83cudffbCorona non ti temo! ud83dudc9b happy one month ud83eudd88ud83dudca3ud83dudc95