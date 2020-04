¡Piedra libre!: la foto de Silvina Luna que recordó su tiempo con menos tela

View this post on Instagram

Gracias nuevamente por estar acu00e1, acompau00f1arme y leerme.u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Queru00eda compartirles esto que acabo de leer del libro #brillahermanabrilla de @rebeccathoughtsu2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Dice: u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Una mujer que sana ayuda a sanar a las demu00e1s. La u00fanica forma de sanar al mundo es sanar primero nosotras mismas.u2063u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 La forma en que tratamos al mundo es un reflejo de cu00f3mo nos tratamos. Sanar es completarnos, es devolver equilibro a la vida en conjunto, u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 *Cuando una mujer sana sanamos todas*u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Sanar no es fu00e1cil, es incu00f3modo, molesto y nos moviliza. Por eso para mu00ed sanar es de valientes, su00f3lo aquellas mujeres dispuestas a estar vulnerables y sensibles, son la que logran la verdadera sanaciu00f3n.u2063u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Ella dice...experimente muchas cosas a lo largo del tiempo, ser consciente y sanarlas fue lo que me llevu00f3 a ser la lu00edder de mi vida.u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2063u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Y para seguu00eds en este camino de sanacion juntas hoy vamos a decodificar a las 16 hs con @claudialuchettiu2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2063u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Que te gustaru00eda preguntarle o quu00e9 temas te gustaria que hablemos! ud83cudf1f