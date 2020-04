Cuando pensabas que lo habías visto todo: Belén Francese, Nazarena Vélez y 'tres bocas atrevidas'

View this post on Instagram

I u2764 #Repost @nazarenavelez (@get_repost) u30fbu30fbu30fb Si me hacen zoomud83dudd0dud83dudd0e tengo un montu00f3n de defectos(la foto no tiene ningu00fan tipo de filtro) y quizu00e1s...quizu00e1s @belufrancese alguno pueda tenerud83dudc49 aunque lo dudo por varios motivos u2714 es 10 au00f1os menor que yo u2714 no tiene un qlo, tiene una rocaaaaud83dude31 No recordaba que tenu00eda ese lomazo ud83eudd26u200du2640ufe0f Les juro que es de otro planetaaaaaaud83cudf0fud83dude80 a mi me gustan las minas u270bparen me gustan los flacosud83dudc49pero digo que las mujeres muy flaquitas son divinas pero prefiero la mina con carne se entiende u2049ufe0f y Belu tiene una carrrniceru00eda ud83cudf57ud83eudd69 TETA QLO CINTURITAud83dudd25 Y Fundamentalmente un GRAN SENTIDO DEL HUMOR y hoy nos reu00edmos mucho de nosotras,de nuestros cambios fu00edsicos con el tiempo, de hacernos las sexiesssss u0026#34;QUE HACEN SEu00d1ORASu0026#34; nos decu00edamos miestras tomu00e1bamos champu00e1n ud83eudd42ud83dudc49El champu00e1n nos pone mimosas Cuackud83dudcefante la atenta mirada de la lente del brillante @diegoomarpics sonaba La Rosalia de fondoud83cudfb6 y nos reu00edamos a carcajadas ante la idea de volver a encontrarnos con nuestros amig@s de @revista_paparazzi para esta nueva produ u0026#34;hotu0026#34;ud83eudd2a Te quiero pendeja ud83dudc62botasud83dudd25 @lucianomarraok #minas #juegos #fotos #botas #moda #actrices #desnudas #sinprejuicios #cuerposreales #elmiomuyreal #belu #perra #potra