¡Sin descanso!: Nati Jota clavó un "entretiempo" que no te podes perder

Me despierto, entreno, me bau00f1o, almuerzo, ordeno, limpio, a los tumbos, porque se hace tarde. Tarde para quu00e9? A los tumbos, porque no su00e9 hacer las cosas de otra forma. A los tumbos porque no estoy acostumbrada a disfrutar de los procesos, sino de festejar que terminen. Que terminen para quu00e9? Mu00e1s ahora que nunca. Por eso hoy decidu00ed tomarme mi tiempo para todo. Dejar huecos lu00f3gicos entre cosa y cosa e ir lento. Que se me haga tarde (de vuelta, tarde para quu00e9? Para quiu00e9n?), que se me haga lento. Que se me haga dulce, agradable, disfrutable. Sino despuu00e9s me quedan esas mil horas hasta que me voy a dormir de mucha nada junta. Dosifiquemos nuestras actividades, en una de esas no su00f3lo tenemos du00edas mu00e1s equilibrados, sino que aprendemos a gozar las pequeu00f1as cosas de la vida y todo. ud83dudc97