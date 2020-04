Nazarena Vélez se filmó bailando y se quedó dura por…¿Qué le pasó?

View this post on Instagram

Asu00ed de bailarina hot..poneleud83dudd25ud83dude33 Estoy esta nocheud83dude44.... No se ustedes pero a mu00ed ud83dudc49estu00e1 ud83dudca9 (el virusud83eudda0 ) ya empezu00f3 a inquietarme un montu00f3n.... Todo bien con quedarme en casa ud83cudfe1 Todo bien con dejar de laburar..por un tiempou23f0 ud83dudc49 xq Yo NECESITO laburaru203cufe0f ya que no tendru00eda mucho mu00e1s restoud83dudcb0 Osea NO quiero ni imaginar cu00f3mo estu00e1 el 90% del pau00eds ud83eudd26u200du2640ufe0fy gran parte del ud83cudf0d Les juro que intento meterle onda a este maldito momento, pero Ufffffff ud83eudd75ud83eudd75ud83eudd75se empieza a complicar cada vez mu00e1s... Soy una mina sola econu00f3micamente desde SIEMPRE madre,actrizud83cudfacproductora o como mu00e1s te guste llamarme Pero,te Aseguro que la remo solita desde mis 14 ud83dudc49nadieeee me ayudo ni facilito nada pero igual nada me asustu00f3 JAMu00c1S ni lo peor... y les aseguro q pase por casi todo... Pero esto mamurriiiiud83dude33ud83dude33ud83dude33 me estu00e1 pegando en lo mu00e1s hondo de mis desconciertos, desconocimientos,miedos y miserias y me hace replantearme TODO Donde estu00e1 realmente lo importanteu2049ufe0f En mi caso y con un cagazo bastante inusual No dudo ni un segundo que lo importante estu00e1 siempre dentro de mi casa,u201dmi familiau201dlos mu00edos... el resto es decorado diru00eda la ONE Postaaaa les juro estoy muy preocupada por nuestra economu00edaud83dudcb0la de TODOS !!!! Pero buehhhh!!!!! #puesmalditovirus Pensemos quu00e9 hacer,cu00f3mo nos podemos ayudar entre tod@s pero desde casa XQ YO ME QUEDO EN CASA ud83cudfe1 Por vos,por mi y por los mu00edosud83dudc95 Escribime a redesnazarena@gmail.com y pensemos como con mi caudal de seguidores te puedo ayudar en este momento y vos regalas algo ayudando a alguien #cadenadefavores Y mientras pensamos yo escucho mu00fasica ud83cudfb6 tomo una ud83cudf7a y te bailoteo un pocoud83dude09 Pues positiva u2795SIEMPREud83dudcaa