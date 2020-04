Lo hizo de nuevo: Araceli González con una foto tan de cerca que deja ver hasta las…

View this post on Instagram

Disfrute y disfruto de las gru00e1ficas que hice para distintas campau00f1as! La conexiu00f3n con la cu00e1mara con quienes son parte de ese proyecto me hace sentir bien! Desde chica empecu00e9 con todo esto. Y en cada trabajo abordado me puse la camiseta. Hablando con @alvaro_rivas1 el otro du00eda recordamos #2007 un au00f1o donde pudimos disfrutar de muchu00edsimas trabajos , con un #dreamteam increu00edble @machadito1 @tvtrendy @alvaro_rivas1 y @mabbyautinomakeup u00e9ramos inseparables! Y nos reu00edamos mucho! #recuerdos #momentos #compartir #stayathome . Encontrando fotos y ordenado. #work #nuestrahistoria #quedateencasa