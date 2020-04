Calu Rivero otra vez polémica: La foto "espejera" de alto voltaje que nadie se esperaba

View this post on Instagram

Visualizaciu00f3n Creativa: Aquu00ed estoy en mi departamento de Brooklyn expandiendo mi capacidad de imaginaciu00f3n y sentu00edr, centru00e1ndome en la idea, imagen o sensaciu00f3n que quiero alcanzar. Experimentando nuevas formas de gozar / Creative Visualization: Here, Iu2019m in my Brooklyn apt experimenting new ways of feeling, expanding my capacity for imagination and emotions, focusing on the idea, image, or feel that I want to achieve. #quarantine #quarantinelife #isolationcreation #rebirth